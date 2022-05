{"_id":"628d85e4580b454672594a45","slug":"fraud-with-unemployed-on-name-of-work-from-home-through-fake-app-two-arrested","type":"story","status":"publish","title_hn":"Work From Home: वर्क फ्रॉम होम के नाम पर बेरोजगारों से ठगी, बना रखा था फर्जी एप, दो गिरफ्तार","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: देव कश्यप Updated Wed, 25 May 2022 07:00 AM IST