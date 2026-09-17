Delhi News: पहले एप पर दोस्ती, फिर कमरे में बुलाकर ब्लैक मेलिंग

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गैंग के तीन महिला सदस्यों समेत सरगना गिरफ्तारअमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। छावला थाना पुलिस ने एप के जरिए दोस्ती कर पीड़ित को बुलाकर उगाही करने वाले गैंग का खुलासा किया है। पुलिस ने गैंग में शामिल तीन महिलाओं समेत सरगना मनदीप को गिरफ्तार किया है। इनके कब्जे से करीब 70 हजार रुपये बरामद किए गए हैं। आरोपियों में से एक महिला ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर पीड़ित को दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी और नकदी व यूपीआई के जरिए 2.15 लाख रुपये की उगाही कर ली।द्वारका जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि मथुरा निवासी चंद्रभान सिंह ने 14 सितंबर को छावला थाने में शिकायत की। क्वैक एप के जरिए उसकी एक महिला से दोस्ती हुई। महिला उसे ढांसा मेट्रो स्टेशन बुलाकर नजफगढ़ स्थित एक घर ले गई। वहां दो महिला और एक पुरुष पहुंचे। एक महिला ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर दुष्कर्म के मामले में फंसाने की धमकी दी। फिर 22 हजार नकदी और कई यूपीआई ट्रांजैक्शन के जरिए 2.15 लाख रुपये ले लिए।थाना प्रभारी दिलीप कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बैंक खातों की जांच कर आरोपियों की पहचान की। पुलिस ने सरगना गन्नौर सोनीपत निवासी मनदीप, गाजियाबाद निवासी प्रीति, नजफगढ़ निवासी कमलेश और रितु को गिरफ्तार किया। मनदीप और कमलेश पर हरियाणा और दिल्ली में अन्य मामले दर्ज हैं। रितु ने खुद को पुलिसकर्मी बताकर धमकाया था। पुलिस ने अलग-अलग बैंक खातों को होल्ड पर डाल दिया है।