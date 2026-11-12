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Delhi News: डीटीसी की ई-बस में आग, चालक ने कूदकर बचाई जान

Thu, 12 Nov 2026 09:22 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:22 PM IST
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Fire breaks out in DTC e-bus; driver jumps out to save his life
पूर्वी दिल्ली। शास्त्री पार्क इलाके में बुधवार देर रात डीटीसी की एक इलेक्ट्रिक बस में आग लग गई। कुछ ही देर में आग ने पूरी बस को अपनी चपेट में ले लिया। गनीमत रही कि हादसे के समय बस में कोई यात्री नहीं था। चालक ने समय रहते बस से कूदकर अपनी जान बचा ली।
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दमकल विभाग के अधिकारी राजेंद्र अटवाल ने बताया कि बुधवार रात करीब 10:57 बजे शास्त्री पार्क के ई-ब्लॉक अंडरपास के नजदीक बस में आग लगने की सूचना मिली। इसके बाद दमकल की दो गाड़ियां मौके पर भेजी गईं। बताया जा रहा है कि बस चलाते समय चालक ने वाहन से धुआं निकलता और आग की लपटें उठती देखीं। उसने तुरंत बस को सड़क किनारे रोका और बाहर कूदकर अपनी जान बचाई। इसके बाद पुलिस और दमकल विभाग को सूचना दी। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने का काम शुरू किया। करीब 11:30 बजे आग पर काबू पाया गया, लेकिन तब तक बस पूरी तरह जल चुकी थी। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। शास्त्री पार्क थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ब्यूरो
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