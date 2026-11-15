दिल्ली: ग्रीन पार्क में पहली मंजिल स्थित कैफे और दुकान में आग, दमकल ने संभाला मोर्चा; कोई हताहत नहीं
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Digvijay Singh Updated Sun, 15 Nov 2026 05:55 PM IST
सार
राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक हेलमेट की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग दुकान की पहली मंजिल पर लगी, जो एक कैफे और निवास स्थान भी है।
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विस्तार
राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक हेलमेट की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग दुकान की पहली मंजिल पर लगी, जो एक कैफे और निवास स्थान भी है।
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आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने से दुकान और कैफे में काफी नुकसान हुआ है। निवास स्थान पर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।
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फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और दमकल विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।