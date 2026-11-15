दिल्ली: ग्रीन पार्क में पहली मंजिल स्थित कैफे और दुकान में आग, दमकल ने संभाला मोर्चा; कोई हताहत नहीं

राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क इलाके में एक हेलमेट की दुकान में आग लगने की घटना सामने आई है। आग दुकान की पहली मंजिल पर लगी, जो एक कैफे और निवास स्थान भी है।

विज्ञापन

आग लगने की सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आग लगने से दुकान और कैफे में काफी नुकसान हुआ है। निवास स्थान पर मौजूद लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है।फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है और दमकल विभाग द्वारा जांच की जा रही है। इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।