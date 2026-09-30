दिल्ली: विशेष बच्चों के हुनर को आर्थिक सहयोग, आईसीसीपीएल फाउंडेशन की 'उम्मीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर' को मदद

राजधानी दिल्ली में आईसीसीपीएल फाउंडेशन ने समाज के विशेष जरूरत वाले बच्चों के सहयोग के लिए पहल की। फाउंडेशन ने धौला कुआं स्थित उम्मीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर का दौरा किया। यह सेंटर एयर फोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वावधान में संचालित होता है।

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उम्मीद सेंटर विशेष जरूरतों वाले और ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को प्रशिक्षण देता है। फाउंडेशन की यह पहल उसकी सामाजिक मुहिम ‘राहत विद आईसीसीपीएल’ का हिस्सा है। इस अवसर पर आईसीसीपीएल फाउंडेशन ने सेंटर को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी। यह राशि बच्चों के विभिन्न प्रशिक्षण और सहायता कार्यक्रमों में उपयोग की जाएगी। फाउंडेशन की टीम ने सेंटर में बच्चों के साथ समय बिताया। उन्होंने बच्चों की गतिविधियों के बारे में जानकारी ली। बच्चों ने अपने हाथों से बनाए उपहार टीम के सदस्यों को भेंट किए। इस दौरान सेंटर में एक बच्चे का जन्मदिन भी मनाया गया। टीम के सदस्यों ने बच्चों के साथ जन्मदिन की खुशियां साझा कीं।आईसीसीपीएल फाउंडेशन की मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंबिका सक्सेना ने अपने अनुभव साझा किए। उन्होंने कहा कि उम्मीद में बच्चों के साथ समय बिताना बेहद खास रहा। अंबिका सक्सेना ने बच्चों की प्रतिभा, रचनात्मकता और सीखने की क्षमता की सराहना की। उन्होंने बताया कि फाउंडेशन का उद्देश्य केवल आर्थिक सहयोग देना नहीं है। इसका लक्ष्य बच्चों की जरूरतों को समझना और उन्हें प्रोत्साहित करना भी है।उम्मीद वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर विशेष जरूरतों वाले बच्चों के लिए महत्वपूर्ण कार्य करता है। यह ऑटिज्म से प्रभावित बच्चों को आवश्यक प्रशिक्षण प्रदान करता है। एयर फोर्स फैमिलीज वेलफेयर एसोसिएशन इस सेंटर का संचालन करता है। आईसीसीपीएल फाउंडेशन का यह सहयोग इन बच्चों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने में मदद करेगा। यह पहल समाज में ऐसे बच्चों के प्रति जागरूकता भी बढ़ाएगी।