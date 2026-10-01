नर्सरी दाखिले में फर्जीवाड़ा: दिल्ली के नामी स्कूल में फर्जी दिव्यांग प्रमाण पत्र से एडमिशन की कोशिश, केस दर्ज

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दिल्ली के चाणक्यपुरी के एक नामी स्कूल ने नर्सरी दाखिले के लिए जाली दिव्यांगता प्रमाण पत्रों का खुलासा किया है। पुलिस जांच में इन प्रमाण पत्रों को जाली पाया गया। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत एक एफआईआर दर्ज की है।