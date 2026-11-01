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Delhi News: एम्स में टीबी उन्मूलन को लेकर विशेषज्ञों ने की चर्चा

Sun, 01 Nov 2026 07:05 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 01 Nov 2026 07:05 PM IST
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Experts discuss TB eradication at AIIMS
नई दिल्ली। एम्स में देश को टीबी मुक्त बनाने के अभियान को गति देने के लिए कई मुद्दों पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। इस संबंध में टीबी उन्मूलन का व्यापक नजरिया : पोषण, शहरी स्वास्थ्य और वायु प्रदूषण पर तकनीकी चर्चा विषय पर विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक के पहले सत्र में केंद्र सरकार के टीबी मुक्त भारत अभियान पर विस्तार से चर्चा हुई। विशेषज्ञों ने बताया कि टीबी की रोकथाम और इलाज के लिए केवल दवाइयां ही पर्याप्त नहीं हैं, बल्कि मरीजों के खानपान, रहन-सहन और आसपास के वातावरण पर भी ध्यान देना जरूरी है।
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चर्चा के दौरान टीबी और सामाजिक परिस्थितियों के बीच संबंध पर भी प्रकाश डाला गया। विशेषज्ञों ने बताया कि शहरी बस्तियों में बढ़ती आबादी, भीड़भाड़, छोटे घरों और साफ हवा की कमी के कारण टीबी फैलने का खतरा बढ़ सकता है। ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराना जरूरी है। ब्यूरो
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