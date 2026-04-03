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Hindi News ›   Delhi ›   DJJS's 31st Grand Shri Krishna Janmashtami Festival on September 3 4

Delhi News: डीजेजेएस का 31वां भव्य श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 3-4 सितंबर को, द्वारका में सजेगी कृष्ण नगरी

Wed, 02 Sep 2026 12:19 AM IST
Heera अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: Heera Updated Wed, 02 Sep 2026 12:19 AM IST
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DJJS's 31st Grand Shri Krishna Janmashtami Festival on September 3 4
दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान - फोटो : अमर उजाला
दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थान (डीजेजेएस) ने राजधानी दिल्ली में अपने 31वें श्रीकृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव 2026 की विस्तृत रूपरेखा का ऐलान कर दिया है। सनातन ज्ञान, भारतीय संस्कृति, निःस्वार्थ सेवा और आधुनिक तकनीक के अनूठे संगम वाला यह दो दिवसीय महाआयोजन 3 और 4 सितंबर 2026 को डीडीए ग्राउंड, द्वारका सेक्टर-10 में आयोजित किया जाएगा। इस भव्य आध्यात्मिक कार्यक्रम में 50,000 से अधिक श्रद्धालुओं के जुटने की उम्मीद है। आम जनता के लिए इस महोत्सव में प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क रहेगा।
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आध्यात्मिकता और अत्याधुनिक तकनीक का महासंगम
महोत्सव की भव्यता का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि पूरे आयोजन स्थल को 3.75 लाख वर्गफुट में फैली एक विशाल ‘कृष्ण नगरी’ के रूप में विकसित किया जा रहा है।
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विशाल मंच और मेगा स्क्रीन्स
कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण 100 फीट से अधिक ऊंचा डिजिटल मंच होगा। मंच पर लगभग 3,000 वर्गफुट की मेगा एलईडी स्क्रीन, साइड पैनल और बैकड्रॉप लगाए जाएंगे। इन स्क्रीन्स और अत्याधुनिक डिजिटल तकनीक के जरिए भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं, प्राकृतिक दृश्यों और भारतीय विरासत को बेहद इमर्सिव (जीवंत) स्वरूप में प्रस्तुत किया जाएगा।
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कलाकारों के लिए कला नहीं, 'सेवा है साधना'
इस महोत्सव की 15 भव्य सांस्कृतिक प्रस्तुतियां पूरी तरह से भक्ति और समर्पण पर आधारित होंगी। आयोजन में शामिल 250 से अधिक कलाकार पेशेवर नहीं हैं, बल्कि वे दिव्य गुरु श्री आशुतोष महाराज जी के ब्रह्मज्ञानी शिष्य हैं, जो बिना किसी पारिश्रमिक के निःस्वार्थ भाव से अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। मंच पर प्रस्तुति देने से पहले सभी नर्तक और कलाकार ब्रह्म ज्ञान आधारित ध्यान के जरिए स्वयं को मानसिक और आध्यात्मिक रूप से तैयार करते हैं।

अनुशासन और प्रामाणिकता
प्रस्तुतियों में यथार्थता का पूरा ध्यान रखा गया है। उदाहरण के लिए, जिन दृश्यों में पति-पत्नी की भूमिका आवश्यक है, वहां वास्तविक जीवन के विवाहित दंपति ही मंच पर साथ नजर आएंगे।

3 लाख मानव-घंटों का श्रम और इमर्सिव झांकियां
इस विराट आयोजन को सफल बनाने के पीछे 3,000 से अधिक सेवादारों और स्वयंसेवकों का अथक परिश्रम है। मंच निर्माण, रिहर्सल, सुरक्षा और बैकस्टेज व्यवस्था में 3 लाख से अधिक मानव-घंटों का योगदान दिया गया है।

इस बार श्रद्धालु सिर्फ दर्शक बनकर नहीं रहेंगे, बल्कि वे कृष्ण लीलाओं के सहभागी बनेंगे। 350 वर्गफुट में विशेष ‘इमर्सिव’ झांकियां तैयार की जा रही हैं। इनमें बाल कृष्ण को यमुना पार कराना, माखन लीला, मटकी फोड़ना, कृष्ण झूला और गोवर्धन लीला में प्रतीकात्मक सहभागिता जैसे अनुभव शामिल होंगे। इस आध्यात्मिक यात्रा का समापन एक भव्य आरती के साथ होगा।

'द ग्रेट खली' होंगे मुख्य अतिथि
संस्थान के अनुसार, महोत्सव में विश्वविख्यात पेशेवर रेसलर ‘द ग्रेट खली’ चीफ सेलिब्रिटी गेस्ट के तौर पर शिरकत करेंगे। उनके साथ ही श्री नितिन नबीन सहित राजनीति और अन्य क्षेत्रों से जुड़ी कई प्रतिष्ठित हस्तियां भी कार्यक्रम का हिस्सा बनेंगी।


आयोजन स्थल तक पहुंचने के लिए द्वारका सेक्टर-10 मेट्रो स्टेशन सबसे सुविधाजनक माध्यम रहेगा। दर्शकों की सुविधा के लिए प्रांगण में कैंटीन की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।
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