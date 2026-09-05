{"_id":"6a9bc529858c8884440b12ac","slug":"dispute-over-a-girl-minor-stabbed-to-death-in-delhi-2026-09-05","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली में नाबालिग लड़के का कत्ल: लड़की को लेकर था विवाद, दोस्ती के बारे में किए सवाल और फिर चाकू से गोद डाला","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

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पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीन नाबालिगों को पकड़ लिया है। शुरुआती जांच में पता चला कि आरोपी नाबालिग से एक छात्रा के साथ दोस्ती को लेकर सवाल कर रहे थे, जिसको लेकर उनके बीच विवाद हो गया। विज्ञापन नई दिल्ली के नांगलोई इलाके में स्कूल जाने के दौरान बृहस्पतिवार को 15 साल के छात्र पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की शिनाख्त नांगलोई निवासी ध्रुव के रूप में हुई है। पुलिस ने घायल छात्र को पास के अस्पताल लेकर गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

ज्यादा खून बह जाने के कारण हुई मौत

पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जांच कर रही है। जिला पुलिस उपायुक्त विक्रम सिंह ने बताया 3 सितंबर की दोपहर 1.51 बजे नांगलोई थाना को सोनिया अस्पताल से सूचना मिली कि चाकू लगने से घायल एक 15 साल के लड़के को भर्ती कराया गया है। पुलिस तुरंत अस्पताल पहुंची।

जहां घायल लड़के की दाहिनी जांघ पर चाकू का घाव था। इलाज के दौरान ज्यादा खून बह जाने के कारण उसकी मौत हो गई। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच में पता चला कि ध्रुव 9वीं कक्षा का छात्र था।

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घटना के समय वह अपने दोस्तों और स्कूल की एक छात्रा के साथ स्कूल जा रहा था। तभी तीन लड़कों ने उन्हें रोका और लड़की से मृतक के साथ उसकी दोस्ती के बारे में सवाल किए।





लड़की से दोस्ती को लेकर शुरू हुआ झगड़ा

इस बात पर उनके बीच बहस होने लगी। मृतक और उसके दोस्त घर लौटने लगे। उसके करीब 15-20 मिनट बाद झगड़ा करने वाले तीन लड़कों ने उन्हें फिर से रोका और लड़की के साथ मृतक की दोस्ती को लेकर झगड़ा शुरू कर दिया।





