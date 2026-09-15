Delhi News: कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव व चुनौतियों पर चर्चा

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नई दिल्ली। तेजी से बदलती तकनीकी दुनिया में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और लोकतंत्र के बीच बन रहे नए रिश्तों पर मंगलवार को देवसंस्कृति विश्वविद्यालय में अंतरराष्ट्रीय समिट का आयोजन किया गया। एआई फॉर डेमोक्रेसी विषय पर आयोजित इस एक दिवसीय समिट में देश-विदेश के विशेषज्ञों ने लोकतांत्रिक व्यवस्था पर कृत्रिम बुद्धिमत्ता के बढ़ते प्रभाव, संभावनाओं और चुनौतियों पर चर्चा की। समिट का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। केंद्रीय कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी उद्घाटन सत्र में मौजूद रहे। समापन सत्र में उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह शामिल हुए। दोनों सत्रों की अध्यक्षता देवसंस्कृति विश्वविद्यालय के उपाध्यक्ष डॉ. चिन्मय पंड्या ने की। संवाद