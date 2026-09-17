Delhi News: धाकड़ गर्ल गौरी राज ने वुशू में बढ़ाया स्टेट गेम में मान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:46 PM IST
Updated Thu, 17 Sep 2026 05:46 PM IST
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नई दिल्ली। युवा वुशू खिलाड़ी गौरी राज ने स्टेट स्कूल गेम्स की अंडर-19 बालिका 65 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। वह एसवी को-एड विद्यालय की कक्षा 12वीं की छात्रा हैं।
गौरी की सफलता में उनके पिता राहुल राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राहुल राज स्वयं राष्ट्रीय पदक विजेता वुशू खिलाड़ी और कोच हैं। उन्होंने गौरी को खेल की तकनीक के साथ अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाया। गौरी ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन पिता-बेटी की जोड़ी ने कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्होंने प्रशिक्षण, फिटनेस और पोषण पर लगातार काम किया। गौरी मानती हैं कि बेटियों के लिए मार्शल आर्ट आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के लिए उपयोगी है। संवाद
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गौरी की सफलता में उनके पिता राहुल राज की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। राहुल राज स्वयं राष्ट्रीय पदक विजेता वुशू खिलाड़ी और कोच हैं। उन्होंने गौरी को खेल की तकनीक के साथ अनुशासन और आत्मविश्वास सिखाया। गौरी ने कई चुनौतियों का सामना किया, लेकिन पिता-बेटी की जोड़ी ने कड़ी मेहनत जारी रखी। उन्होंने प्रशिक्षण, फिटनेस और पोषण पर लगातार काम किया। गौरी मानती हैं कि बेटियों के लिए मार्शल आर्ट आत्मरक्षा और आत्मविश्वास के लिए उपयोगी है। संवाद
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