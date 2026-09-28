दिल्ली: छात्राओं से छेड़छाड़ मामले में दिल्ली यूनिवर्सिटी का एक्शन, आरोपी तीन छात्र सस्पेंड किए
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Mon, 28 Sep 2026 02:28 PM IST
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दिल्ली यूनिवर्सिटी ने उत्तर-पश्चिम दिल्ली के मुखर्जी नगर में दो छात्राओं का पीछा करने और उन्हें परेशान करने के आरोप में 3 छात्र नमन, अभिनव कुमार और अभिमन्यु कुमार को सस्पेंड कर दिया है।
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डीयू ने बताया, 23 सितंबर 2026 की शाम को हुई घटना के संबंध में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर, यह सूचित किया जाता है कि 3 स्टूडेंट्स को उनके कोर्स से तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया गया है।
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