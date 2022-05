{"_id":"627dac55c3ea4540c80b3872","slug":"delhi-notice-issued-against-23-for-burning-garbage-in-the-open-campaign-period-extended-by-one-month","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली : खुले में कचरा जलाने पर 23 के खिलाफ नोटिस जारी, एक महीना बढ़ाई गई अभियान की अवधि","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Fri, 13 May 2022 06:24 AM IST