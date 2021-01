दिल्लीः वैवाहिक बेवसाइट बनाकर ठगी करने वाले दो अफ्रीकी नागरिक गिरफ्तार, लगाया था 37 लाख का चूना

दिल्ली पुलिस की साइबर क्राइम यूनिट ने दो अफ्रीकी नागरिकों को वैवाहिक बेवसाइट के जरिए ठगी करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार ठगों ने एक विज्ञापन के माध्यम से ग्राहक को फंसाया और उसे कई तरह के प्रलोभन दिये। इसके बाद विदेशी उपहारों की कस्टल क्लियरेंस ने नाम पर 37 लाख रुपये ठग लिए।

Cyber Crime Unit of Delhi Police apprehends two African nationals in Delhi in a matrimonial website cheating racket. A victim was lured by a fake online matrimonial website where on the pretext of custom clearances for foreign gifts, the criminals defrauded victim of Rs 37 lakhs pic.twitter.com/GG7Blu1Ctx