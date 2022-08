Delhi News : मशरूम किसान पप्पन गहलोत ने की आत्महत्या, लॉकडाउन में मजदूरों को फ्लाइट से घर भेज आए थे चर्चा में

कोरोना महामारी के दौरान अपने कर्मचारियों को फ्लाइट से पटना बुलाने वाले मशरूम किसान पप्पन गहलोत ने आत्महत्या कर ली है। समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार दिल्ली पुलिस को शाम 5 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि अलीपुर के शिव मंदिर में एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली है। पुलिस मौके पर पहुंची और पचा चला कि जिस व्यक्ति ने आत्महत्या की है उसका नाम पप्पन गहलोत है और वह तिग्गीपुर का रहने वालाहै।

Pappan used to visit the Shiv temple in front of his house daily. Today, a priest saw him hanging on the ceiling fan. A recovered suicide note stated the reason as some disease. Family doesn't suspect anyone. Further inquest proceedings to be done accordingly: Delhi Police (2/3)