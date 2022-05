{"_id":"62730d44ff0aa975c86ec83c","slug":"delhi-news-bulldozer-will-run-in-shaheenbagh-from-today-action-will-also-be-taken-in-okhla-and-jamia","type":"story","status":"publish","title_hn":"सख्ती : शाहीनबाग में आज से चलेगा बुलडोजर, ओखला और जामिया में भी होगी कार्रवाई","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 05 May 2022 05:03 AM IST