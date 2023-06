Delhi-NCR Rain : दिल्ली-एनसीआर में हो रही है बारिश, आज भी राहत के आसार, फिर बदलेगा मौसम

दिल्ली-एनसीआर में इस समय बारिश हो रही है। हल्की हवाएं भी चल रही हैं। इससे आज के दिन कुछ समय राहत रहने की उम्मीद है। हालांकि विभाग का कहना है कि मौसम में अब बदलाव आएगा और दिल्ली-एनसीआर का तापमान बढ़ने लगेगा। धीरे-धीरे गर्मी सताने लगेगी लेकिन आज सुबह के समय हुई बारिश कम से केम आज के लिए तो राहत काम कर ही सकती है। मौसम विभाग ने हवाओं के साथ हल्की बारिश का अनुमान दिल्ली के आसपास के इलाकों में जताया है।

Light to moderate intensity rain with gusty winds likely in Delhi, adjoining areas: IMD



