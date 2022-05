{"_id":"6271e24b3052312869658823","slug":"delhi-metro-will-not-bother-the-commuters-even-if-there-is-a-power-crisis-adequate-arrangements-will-be-made-to-evacuate-people-safely-at-the-stations","type":"feature-story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: बिजली संकट होने पर भी मेट्रो यात्रियों को नहीं सताएगी चिंता, लोगों को स्टेशनों पर सुरक्षित निकालने के पर्याप्त इंतजाम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 04 May 2022 07:48 AM IST