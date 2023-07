Delhi: पीएम मोदी ने कन्वेंशन सेंटर 'भारत मंडपम' का किया उद्घाटन; पीएम बोले- सपनों को साकार होते देख रहा हूं

Follow Us

दिल्ली के प्रगति मैदान में भारत व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) कॉम्प्लेक्स का उद्गाटन बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी ने किया। पीएम ने सबसे बड़े कन्वेंशन सेंटर को देश को समर्पित किया । इस सेंटर का नाम भारत मंडपम रखा गया। 2700 करोड़ रुपये की लागत से इस परिसर को तैयार किया गया है। पीएम मोदी उद्घाटन से पहले प्रगति मैदान पहुंचे और यहां ड्रोन उड़ाकर कन्वेंशन सेंटर का नाम दिखाया। सितंबर में भारत के नेतृत्व में जी-20 नेताओं की बैठक की मेजबानी के लिए पूरी तरह तैयार है।

#WATCH | Cultural performances underway at new ITPO complex 'Bharat Mandapam' in Delhi