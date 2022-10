Delhi: एशिया के 10 सबसे प्रदूषित शहरों में दिल्ली नहीं, केजरीवाल ने जताई खुशी, बोले- लंबी दूरी तय करनी है

दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने प्रदूषण को लेकर बयान दिया है। उन्होंने सोमवार को दावा किया है कि एशिया में 10 सबसे प्रदूषित शहरों में से आठ भारत से हैं और दिल्ली इस सूची में शामिल नहीं है। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने दावा किया कि कुछ साल पहले दिल्ली को दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से एक माना जाता था लेकिन अब नहीं। मुख्यमंत्री ने मीडिया में आयी एक रिपोर्ट ट्विटर पर साझा की और लिखा कि एशिया में 10 प्रदूषित शहरों में से आठ भारत के हैं और दिल्ली इस सूची में शामिल नहीं है। कुछ साल पहले तक दिल्ली दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। अब नहीं है।

सीएम ने कहा कि मेरे ट्वीट के बाद कुछ लोग पूछ रहे हैं कि हमने प्रदूषण के खिलाफ जंग जीत ली है क्या मैं संतुष्ट हूं? बिल्कुल भी नहीं। यह उत्साहजनक है कि अब हम दुनिया के सबसे प्रदूषणकारी शहर नहीं रहे। यह हमें प्रोत्साहित करता है कि हम सही रास्ते पर हैं। हालांकि, हम दुनिया का सबसे स्वच्छ शहर बनना चाहते हैं। यही हमारा लक्ष्य है।

साथ ही केजरीवाल ने कहा कि कुछ साल पहले डेल दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर था। अब नहीं है! डेल के लोगों ने कड़ी मेहनत की। आज हमने बहुत सुधार किया है। अभी एक लंबा रास्ता तय करना है। हम कड़ी मेहनत करना जारी रखेंगे ताकि हमें दुनिया के सबसे अच्छे शहरों में जगह मिल सके।

