हादसा: दिल्ली के इंद्रलोक स्थित फैक्टरी में भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर 

राजधानी दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में बड़े हादसे की खबर है। यहां की एक फैक्टरी में भीषण आग लग गई है। हादसा इतना बड़ा है कि चारों ओर धुंआ ही धुंआ फैल गया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक मौके पर दमकल की कई गाड़ियां मौजूद हैं और आग बुझाने का प्रयास किया जा रहा है।

Delhi: Fire broke out in a factory in the Inderlok area. Firefighters undertaking the operation. Details awaited. pic.twitter.com/QuWwirtD1P