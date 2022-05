{"_id":"62858055a6bed77d9f3b8c58","slug":"delhi-court-said-that-every-second-of-unnecessary-detention-interferes-with-the-rights-of-the-accused","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi Court : अदालत ने कहा- कहा कि अनावश्यक नजरबंदी का हर सेकंड आरोपी के अधिकारों में हस्तक्षेप","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Thu, 19 May 2022 04:55 AM IST