Delhi: सांसदों द्वारा भेजे जाने वाले मरीजों को सुविधा देने का आदेश वापस, एफएआईएमए ने किया था विरोध

एम्स ने मौजूदा सासदों द्वारा भेजे जाने वाले मरीजों को अलग सुविधा देने वाले आदेश को वापस ले लिया है। एम्स में मौजूदा सांसदों के लिए चिकित्सा देखभाल व्यवस्था के संबंध में एम्स निदेशक डॉ एम श्रीनिवास का पत्र तत्काल प्रभाव से वापस ले लिया गया है।



बता दें कि इस आदेश के संबंध में एम्स के नए निदेशक डॉ. एम श्रीनिवास की एक चिट्ठी सामने आई थी। एम्स निदेशक ने इस चिट्ठी में कहा था कि जिन मरीजों को सांसदों द्वारा अपेक्षित परामर्श या उपचार के लिए एम्स भेजा जाता है, उन्हें उचित सहायता प्रदान की जाए। उन्होंने एम्स के सहायक निदेशक, चिकित्सा अधीक्षक और सभी विभागों के प्रमुखों को ये चिट्ठी भेजी थी।

फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया को पत्र लिखकर दिल्ली एम्स द्वारा जारी पत्र को तत्काल प्रभाव से हटाने की मांग की थी।



The letter by AIIMS Director Dr M Srinivas regarding medical care arrangements for sitting MPs in AIIMS has been withdrawn with immediate effect. https://t.co/5aPXLJBAF9 pic.twitter.com/x7mE8i9sxF