Delhi News: विकास सदन में सीसीटीवी व्यवस्था होगी और मजबूत

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नई दिल्ली। विकास सदन में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए डीडीए मौजूदा सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था को बेहतर करेगा।डीडीए के अनुसार, नई व्यवस्था से किसी तरह की संदिग्ध गतिविधि, चोरी या अन्य घटना होने पर संबंधित स्थान की फुटेज जांच में महत्वपूर्ण साबित होगी। परियोजना के लिए करीब 4.70 करोड़ रुपये की अनुमानित निविदा जारी की गई है। चार महीने का समय निर्धारित किया गया है। इसके लिए ऐसी विशेषज्ञ एजेंसियों से निविदाएं आमंत्रित की गई हैं, जिन्हें सीसीटीवी निगरानी व्यवस्था स्थापित करने का अनुभव हो। एजेंसी के पास पिछले सात वर्षों में समान कार्य पूरे करने का अनुभव होना जरूरी है। संवाद