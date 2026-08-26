Delhi News: लापता बच्चे का शव झील में मिला

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रोहिणी जिला पुलिस अधिकारियों के अनुसार, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। परिवार ने बच्चे के सिर पर चोट के निशान होने का दावा करते हुए किसी साजिश का संदेह जताया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरों की मदद से छानबीन कर रही है। परिवार में माता पिता के अलावा अन्य सदस्य हैं। वह कक्षा दूसरी का छात्र था और चार बहनों का इकलौता भाई था। पिता रामनाथ सोनी ने बताया कि मंगलवार रात को दो युवक बेटे को बाइक पर ले गए थे। ब्यूरो

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नई दिल्ली। रोहिणी जिले के अमन विहार थाना इलाके में मंगलवार से लापता आठ वर्षीय बच्चे का शव बुधवार को एक झील में मिला। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है।