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Delhi News: खाली प्लॉट में मिला नवजात बच्चे का शव

Sat, 14 Nov 2026 07:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 07:13 PM IST
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Body of a newborn baby found in a vacant plot
नई दिल्ली। मुंडका में मानवता को झकझोरने वाला मामला सामने आया है। टिकरी कलां स्थित लेखराम पार्क की गली नंबर-1 में एक खाली प्लॉट में नवजात बच्चे का शव मिला है। पुलिस ने शव कब्जे में करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस बच्चे के परिजनों की पहचान करने में जुटी है।
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पुलिस के अनुसार, मंगलवार को मुंडका थाना पुलिस को टिकरी कलां स्थित विनोद किराना स्टोर के सामने स्थित खाली प्लॉट में नवजात बच्चे का शव पड़े होने की जानकारी मिली थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन करने के बाद शव कब्जे में कर लिया। शव कपड़ा और पन्नी में लपेटा हुआ था। पुलिस ने आसपास के लोगों से बच्चे के परिजनों के बारे में पूछताछ की, लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। उसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस बच्चे की पहचान और उसे वहां छोड़ने वाले व्यक्ति का पता लगाने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को कब्जे में कर लिया है। ब्यूरो
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