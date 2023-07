Delhi News:पंजाबी बाग इलाके में छत का छज्जा गिरा, हादसे में मां और बेटे की मौत

Punjabi Bagh News : दिल्ली के पंजाबी बाग इलाके में एक बड़ा हादसा हो गया। जहां एक इमारत गिरने से मां और बेटे की मौत हो गई है। हादसे के बाद मलबे में कई लोग दबे होने की आशंका है। घटना की जानकरी मिलते ही मौके पर रेस्क्यू टीम मौजूद है। रिपोर्ट के मुताबित, अरिहंत नगर में स्थित एक खाली इमारत में कंक्रीट का शेड गिरने से एक 30 वर्षीय महिला और उसके तीन साल के बच्चे की मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि आगे की पूछताछ जारी है।

#WATCH | A 30-year-old woman and her three-year-old child died after a concrete shed in a vacant building located in Delhi's Arihant Nagar collapsed today; further inquiry is underway, say police.