Delhi News: ओबीसी कांग्रेस में प्रदेश से लेकर जिला स्तर पर नियुक्ति
नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:10 PM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:10 PM IST
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नई दिल्ली। प्रदेश कांग्रेस ने संगठन सृजन अभियान के तहत दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस की नई प्रदेश एवं जिला टीम के साथ 51 सदस्यीय एडवाइजरी काउंसिल का गठन किया गया है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष देवेन्द्र यादव ने मंगलवार को कहा अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के ओबीसी विभाग के चेयरमैन डॉ. अनिल जयहिंद के निर्देशन में दिल्ली प्रदेश ओबीसी कांग्रेस की नई टीम का गठन किया गया है। प्रदेश ओबीसी कांग्रेस के चेयरमैन राजीव वर्मा के नेतृत्व में 51 एडवाइजरी काउंसिल सदस्य, 21 प्रदेश उपाध्यक्ष, 23 प्रदेश महासचिव, 24 प्रदेश सचिव और 13 जिला अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नई टीम जातिगत जनगणना, ओबीसी आरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और सामाजिक समानता जैसे मुद्दों को लेकर अभियान चलाएगी। ब्यूरो
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