फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   296 MCD sanitation workers who have been working for years regularized.

Delhi News: वर्षों से काम कर रहे एमसीडी के 296 सफाई कर्मचारी नियमित

Tue, 15 Sep 2026 08:13 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 08:13 PM IST
विज्ञापन
296 MCD sanitation workers who have been working for years regularized.
नई दिल्ली। एमसीडी ने वर्षों से दैनिक वेतन पर सेवाएं दे रहे 296 सफाई कर्मचारियों को नियमित कर दिया है। महापौर प्रवेश वाही ने नियमित हुए सभी कर्मचारियों को बधाई दी है। महापौर ने बताया कि जोनल स्क्रीनिंग कमेटियों की संस्तुतियों और संबंधित अधिकारियों की अनुशंसा के आधार पर इन कर्मचारियों के नियमितीकरण का निर्णय लिया गया है। इनमें एक अप्रैल 1998 से 31 मार्च 2000 के बीच सामान्य रूप से काम करने वाले 160 दैनिक वेतनभोगी सफाई कर्मचारियों को एक अप्रैल 2006 से नियमितीकरण का लाभ दिया गया है। वहीं एक अप्रैल 2000 से 31 मार्च 2002 के बीच कार्यरत 136 कर्मचारियों को एक अप्रैल 2008 से नियमित किया गया है। पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं समिति के अध्यक्ष संदीप कपूर ने कहा कि निगम सफाई कर्मचारियों के हितों के लिए प्रतिबद्ध है। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed