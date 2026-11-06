Delhi News: ड्यूटी पर घायल 250 पुलिसकर्मियों को मिलेगी आर्थिक मदद

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दिल्ली पुलिस के प्रवक्ता व अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (जनसंपर्क) राजीव रंजन ने कहा ने यह सहायता दिल्ली पुलिस कल्याण सोसाइटी कोष से प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि यह वित्तीय सहायता कानून-व्यवस्था बनाए रखने के दौरान घायल हुए हमारे कर्मियों के समर्पण और बलिदान का सम्मान है। आदेश के अनुसार, पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विशेष मामलों में अधिक वित्तीय सहायता संबंधी प्रस्ताव भी आगे भेज सकते हैं। वर्ष 2026 में विरोध प्रदर्शनों और अन्य सुरक्षा संबंधी कर्तव्यों के दौरान कानून-व्यवस्था की विभिन्न व्यवस्थाओं को संभालते समय 250 से अधिक पुलिस कर्मी घायल हुए थे। गौरतलब है कि दिल्ली पुलिस ने ड्यूटी के दौरान विशेष रूप से हिंसा व प्रदर्शनों से निपटने या अपराधियों को पकड़ने के दौरान घायल हुए कर्मियों का हौसला बढ़ाने के लिए 2023 में ‘आहत वीर सम्मान पत्र’ की शुरुआत की थी। ब्यूरो