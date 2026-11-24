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पिनगवां। हरियाणा वक्फ बोर्ड के प्रशासक एवं पूर्व विधायक चौधरी जाकिर हुसैन के सम्मान में सोमवार को पिनगवां के मदरसा जामिया फातिमा अल-जोहरा लिलबनात में तंजीम आईमा-ए-औकाफ हरियाणा ने समारोह आयोजित किया। इसमें प्रदेशभर से सैकड़ों इमाम और उलेमा शामिल हुए। फूलमालाओं और पगड़ी बांधकर उनका स्वागत किया गया। प्रदेश अध्यक्ष मौलाना असरुद्दीन तेड़ ने इमामों के वेतन में पांच हजार रुपये की बढ़ोतरी, सालाना पांच प्रतिशत इंक्रीमेंट और दिवंगत इमामों के आश्रितों को नौकरी देने जैसे फैसलों के लिए वक्फ बोर्ड का आभार जताया। जाकिर हुसैन ने कहा कि इमामों के कल्याण और मस्जिदों के विकास के प्रयास जारी रहेंगे। संवाद