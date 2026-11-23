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पुलिस ने मामला दर्ज कर तीसरे आरोपी की तलाश शुरू कर दी हैअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। उत्तर-पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद इलाके में पुरानी रंजिश में एक युवक का अपहरण कर उस पर धारदार हथियार से जानलेवा हमला करने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की पहचान ब्रह्मपुरी निवासी मोहम्मद अब्बास उर्फ छम्मिया (26) और समीर (23) के रूप में हुई है। पुलिस ने आरोपियों के पास से वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद कर लिया है। मामले में शामिल तीसरा आरोपी अभी फरार है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 19 नवंबर की रात करीब डेढ़ बजे 22 वर्षीय असलम जाफराबाद में राशिद बिरयानी के पास मौजूद थे। तभी बाइक सवार अब्बास उर्फ छम्मिया, समीर और साकिर वहां पहुंचे। तीनों असलम को पहले से जानते थे। आरोपियों ने उसके साथ गाली-गलौज शुरू कर दी। अब्बास ने पुरानी रंजिश का हवाला देते हुए आरोप लगाया कि करीब डेढ़ साल पहले असलम ने उस पर ब्लेड से हमला किया था। इसके बाद असलम ने वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन तीनों ने उसे पकड़ लिया। अब्बास ने उसकी गर्दन पर चाकू लगा दिया, जबकि बाकी दोनों उसे जबरन बाइक पर बैठाकर ब्रह्मपुरी की गली नंबर-21 में ले गए। वहां तीनों ने उस पर धारदार हथियार से हमला कर दिया।हमले में असलम की गर्दन, हाथ और शरीर के अन्य हिस्सों में कई चोटें आईं। वारदात के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घायल असलम किसी राहगीर की मदद से जग प्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचा। वहां से उसे बेहतर इलाज के लिए जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। मामले में जाफराबाद थाने में हत्या के प्रयास और अपहरण समेत संबंधित धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की गई। पुलिस ने आरोपियों की तलाश में टीम गठित की। जांच के दौरान 20 नवंबर को अब्बास उर्फ छम्मिया को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद 22 नवंबर को समीर को भी दबोच लिया गया। पुलिस ने उनकी निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पेपर कटर बरामद किया है। दोनों आरोपियों का पहले कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है। पुलिस तीसरे आरोपी साकिर की तलाश में दबिश दे रही है।