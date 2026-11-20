नई दिल्ली।दिल्ली हाईकोर्ट महिला वकील फोरम ने कानूनी सहायता (लीगल एड) और निःशुल्क (प्रो बोनो) कार्यों में उत्कृष्ट योगदान के लिए 52 महिला अधिवक्ताओं को सम्मानित किया। यह सम्मान अपनी तरह के पहले 'एक्सेस टू जस्टिस अवार्ड्स' के रूप में प्रदान किए गए।फोरम के लीगल एड एंड एडवोकेसी ग्रुप द्वारा आयोजित यह समारोह 18 नवंबर को नई दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल सेंटर एनेक्स में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का विषय 'वुमेन हू स्टुड अप व्हेन इट मैटर्ड' (जिन महिलाओं ने जरूरत के समय खड़े होकर साहस दिखाया) रखा गया था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश राजीव शकधर ने पुरस्कार प्रदान किए। उन्होंने कहा कि यह आयोजन बार (अधिवक्ता वर्ग) के उस वर्ग को दृश्यता और पहचान देने का प्रयास है, जिसे अक्सर कम आंका जाता है, जबकि यह वर्ग समाज और बार दोनों का आधार स्तंभ है।