ठंड की आहट: दिल्ली समेत कई राज्यों में बारिश, पांच डिग्री तक गिरा एनसीआर का पारा; पहाड़ों पर बर्फ से रौनक

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पूर्वानुमान : शुक्रवार को दिन के शुरुआती घंटों में बारिश की संभावना है।

यूपी में पीएम फसल बीमा योजना के तहत 6.18 लाख से अधिक किसानों ने फसल क्षति की रिपोर्ट दर्ज कराई है।

उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश की संभावना है। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गरज-चमक के साथ बारिश हो सकती है।

मौसम विभाग के अनुसार, हिमालय में सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ से मौसम में बदला है। शुुरुआती अनुमानों में पंजाब, हरियाणा, यूपी व राजस्थान की करीब 80 प्रमुख अनाज मंडियों में खुले में रखा 10 लाख टन से अधिक अनाज भीग गया है। अकेले हरियाणा की अनाज मंडियों में करीब 8.72 लाख टन धान बुरी तरह भीग गया है। यूपी की मथुरा, आगरा समेत विभिन्न मंडियों में करीब 60,000 क्विंटल धान, बाजरा व मक्का और दिल्ली की नरेला मंडी में भी अनाज को भीगने से नुकसान हुआ है।मौसम के बदले मिजाज के साथ ही पहाड़ों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह एक फीट तक बर्फ गिरी है। जम्मू-कश्मीर के डोडा में बारिश के बीच ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई है। उत्तराखंड में केदारनाथ और बदरीनाथ के साथ ही हेमकुंड साहिब की चोटियों पर भारी हिमपात हुआ है।दिल्ली व आसपास में हुई बारिश से तापमान में 5 डिग्री तक की गिरावट आई है। दिल्ली में सुबह 11:30 बजे से दोपहर 2:30 बजे के बीच 15.9 मिमी वर्षा हुई। अधिकतम पारा 28.3 डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से 4.9 डिग्री कम, जबकि न्यूनतम तापमान 23.3 डिग्री रहा, जो सामान्य से 3.7 डिग्री कम है।उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम के मिजाज में अचानक आए बदलाव के चलते पहाड़ से लेकर मैदान तक भारी बर्फबारी से लेकर झमाझम बारिश और ओलावृष्टि हुई। जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में ऊंची चोटियों पर बर्फ की सफेद चादर बिछ गई, जिससे सैलानियों के चेहरों पर मुस्कान दौड़ गई। लेकिन सड़कों पर बर्फ की मोटी परत जमने से यातायात बाधित हुआ और मनाली-लेह राजमार्ग और अटल टनल मार्ग समेत कई रास्तों को बंद करना पड़ा।भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के मुताबिक, उत्तरी पंजाब और आसपास के क्षेत्रों पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय है। निचले वायुमंडलीय स्तर पर दक्षिणी हरियाणा और उसके नजदीकी इलाकों में चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बना हुआ है। पूर्वोत्तर उत्तर प्रदेश से लेकर पूर्व-मध्य अरब सागर तक निचले स्तर पर एक निम्न दबाव का क्षेत्र फैला हुआ है। इन्हीं मौसमी प्रणालियों के प्रभाव से उत्तर-पश्चिम भारत में मौसम में यह अचानक बदलाव आया है, जो अभी अगले दो-तीन दिनों तक बना रह सकता है।जम्मू-कश्मीर में ताजा बर्फबारी के बाद शोपियां, गुरेज और माछिल से लेकर गुलमर्ग, सोनमर्ग व पहलगाम तक चोटियों पर सफेद चादर बिछ गई है। पीर की गली में भी हिमपात हुआ। कश्मीर को जम्मू से जोड़ने वाला वैकल्पिक मार्ग मुगल रोड तड़के बंद हो गया। हालांकि, दोपहर तक सड़क से बर्फ हटाकर एकतरफा यातायात बहाल कर लिया गया। जम्मू संभाग के भद्रवाह, डोडा, किश्तवाड़, पुंछ, राजोरी और कठुआ के ऊंचे पहाड़ी क्षेत्रों में भी बर्फबारी के चलते ठंड हो गई है। श्रीनगर में अधिकतम तापमान 17.4 और न्यूनतम 6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जबकि जम्मू में अधिकतम 33.1 और न्यूनतम 17.6 डिग्री सेल्सियस रहा।मौसम विभाग की तरफ से जारी यलो अलर्ट के बीच बृहस्पतिवार को हिमाचल प्रदेश के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले इलाकों में बारिश हुई। लाहौल-स्पीति, चंबा और कुल्लू की चोटियों पर भारी हिमपात से ठंड बढ़ गई है। लाहौल-स्पीति में बर्फबारी के चलते दारचा से सरचू, दारचा से शिंकुला और ग्रांफू-बातल मार्ग पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई। सचे जोत में 30 सेंटीमीटर तक बर्फबारी से पांगी का चंबा जिला मुख्यालय से सड़क संपर्क कट गया है। प्रदेश के उच्च प्रवतीय जिलों में 8-10 डिग्री सेल्सियस तक पारा गिरा है।मौसम विभाग के मुताबिक दक्षिण भारत में 16 से 20 अक्टूबर के बीच कई स्थानों पर बारिश का अनुमान है।