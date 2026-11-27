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अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। गांधी नगर में पेयजल आपूर्ति से जुड़ी समस्या दूर करने के लिए पुरानी पाइपलाइन बदलकर नई लाइन बिछाई जाएगी। कैलाश नगर पुलिस चौकी से धुंधेला चौक तक होने वाले इस काम से लगभग 80 घरों के कनेक्शन नई लाइन से जुड़ेंगे। इससे लोगों को लीकेज, कम दबाव और दूषित पानी की परेशानी से राहत मिलने की उम्मीद है।योजना के तहत करीब 760 मीटर लंबी 150 एमएम की एमएस पाइपलाइन और 110 मीटर लंबी 100 एमएम की डीआई पाइपलाइन बिछाई जाएगी। काम पूरा होने के बाद 80 घरों के पुराने सर्विस कनेक्शन हटाकर नई वितरण लाइन से जोड़े जाएंगे। इसके लिए करीब 1350 मीटर लंबी छोटी पाइपों का इस्तेमाल किया जाएगा। पुरानी लाइन के कनेक्शन बंद कर दिए जाएंगे ताकि पानी की आपूर्ति नई व्यवस्था से हो सके। पाइपलाइन का काम पूरा होने के बाद सड़क को लंबे समय तक खुदा हुआ छोड़ने से बचाने की व्यवस्था भी योजना में शामिल है। खुदाई के बाद मिट्टी की भराई और दबाई जाएगी। इसके बाद सड़क पर आधार परत डालकर सीमेंट कंक्रीट से पक्का कर दिया जाएगा।पानी की गुणवत्ता और दबाव सुधारने पर जोरनई पाइपलाइन को इस तरह तैयार किया जाएगा कि पानी की गुणवत्ता पर असर न पड़े। एमएस पाइप के अंदर खाद्य पदार्थों के संपर्क में इस्तेमाल होने वाली इपॉक्सी कोटिंग की जाएगी जबकि बाहर भी सुरक्षा परत चढ़ाई जाएगी। इससे पाइप को जंग और बाहरी नुकसान से बचाने में मदद मिलेगी। पानी का प्रवाह नियंत्रित रखने के लिए अलग-अलग आकार के वाल्व लगाए जाएंगे। इससे जरूरत पड़ने पर लाइन के किसी हिस्से में मरम्मत करते समय पूरी आपूर्ति बंद करने की स्थिति से बचने में मदद मिल सकती है।