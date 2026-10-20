विजयादशमी पर्व : दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भव्य विश्व शांति महायज्ञ, 108 यज्ञ कुंडों में दी गई आहुतियां

इस अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का संदेश दोहराया गया। उन्होंने प्रार्थना की, “आज दुनिया में कहीं भी युद्ध, हिंसा और अशांति का जो माहौल है, वह जल्द समाप्त हो। सभी लोग प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें। हर व्यक्ति के जीवन में आस्था, भक्ति और दृढ़ता का संचार हो। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है।”