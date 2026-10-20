विजयादशमी पर्व : दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भव्य विश्व शांति महायज्ञ, 108 यज्ञ कुंडों में दी गई आहुतियां
विजयादशमी पर दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर में भव्य ‘विश्व शांति महायज्ञ’ का आयोजन किया गया। जहां 30 स्वामियों और महंतों ने विश्व शांति के लिए वैदिक मंत्रों के साथ प्रार्थना की।
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विजयादशमी के पावन अवसर पर नई दिल्ली स्थित स्वामीनारायण अक्षरधाम मंदिर में भव्य ‘विश्व शांति महायज्ञ’ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश-विदेश के विभिन्न मंदिरों से आए 30 स्वामियों और महंतों ने विश्व शांति के लिए वैदिक मंत्रों के साथ प्रार्थना की। हजारों श्रद्धालुओं ने यज्ञ के यजमान के रूप में भाग लिया और शुभ संकल्प लिए।
इस विशेष पर्व के लिए अक्षरधाम परिसर को रंगोली, रंग-बिरंगी ध्वज-पताकाओं और तोरणों से सजाया गया था। महायज्ञ की शुरुआत सुबह छह बजे स्वामियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ हुई। वैदिक परंपरा के अनुसार, 108 यज्ञ कुंडों में पवित्र आहुतियां अर्पित की गईं। इस आयोजन में बड़ी संख्या में महिलाओं और बच्चों ने भी भाग लिया।
बीएपीएस (बोचासनवासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामीनारायण संस्था) के प्रमुख गुरुवर महंत स्वामी महाराज ने विश्व शांति महायज्ञ की शुरुआत की थी। इसके बाद से हर वर्ष दशहरे के अवसर पर अक्षरधाम परिसर में विश्व शांति महायज्ञ का आयोजन किया जाता है।
इस अवसर पर परम पूज्य महंत स्वामी महाराज का संदेश दोहराया गया। उन्होंने प्रार्थना की, “आज दुनिया में कहीं भी युद्ध, हिंसा और अशांति का जो माहौल है, वह जल्द समाप्त हो। सभी लोग प्रेम, सद्भाव और भाईचारे के साथ रहें। हर व्यक्ति के जीवन में आस्था, भक्ति और दृढ़ता का संचार हो। भगवान स्वामीनारायण के चरणों में हमारी यही प्रार्थना है।”