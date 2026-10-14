प्रदर्शन और पाकिस्तान कनेक्शन: ब्रिक्स सम्मेलन के समय से ही पाक हैंडल से लगातार उगला जा रहा था जहर, खुलासा

पाकिस्तान की ओर से ब्रिक्स सम्मलेन के समय से ही देश का माहौल खराब करने और भारत सरकार के खिलाफ लगातार जहर उगला जा रहा है। अब तक पाकिस्तान की ओर से देश में दंगे भड़काने व माहौल खराब करने वाले 100 से ज्यादा फर्जी भड़काऊ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किए गए हैं। दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रैटेजिक ऑपरेशन्स (आईएफएसओ) की शुरूआती जांच में यह खुलासा हुआ है। आईएफएसओ के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त संजय भाटिया ने बताया कि अभी तक 100 से ज्यादा पोस्ट हटाए गए हैं।

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आईएफएसओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आईएसएसओ की जांच में सामने आया है कि पाकिस्तान हैंडल अनुजश्री तिवारी इंडियन नाम के हैंडल से भारत में बहुत ही ज्यादा भड़काऊ फर्जी वीडियो लगातार भेजे जा रहे हैं। इस सोशल मीडिया हैंडल से ब्रिक्स के समय भी इस तरह की वीडियो वायरल किए थे।फिर जंतर-मंतर पर क्रॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के खिलाफ काफी आपत्तिजनक फर्जी वीडियो सोशल मीडिया पर डाले थे। वीडियो में फर्जी तरीके से यह फैलाया गया था कि प्रदर्शन के दौरान काफी लोगों की मौत हो गई है। ऐसे में प्रधानमंत्री व गृहमंत्री ने आर्मी को जंतर-मंतर पर उतार दिया है।दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि इस हैंडल का आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है। दिल्ली पुलिस इसे टेक डाउन करने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी है। दिल्ली पुलिस को जांच में पता लगा कि पाकिस्तान समेत कई अन्य देशों से भी फर्जी वीडियो पोस्ट की जा रही है।दिल्ली पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस करीब ऐसे 6 से ज्यादा हैंडल का पता के लिए गूगल से पत्राचार कर रही है। पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले यूजर्स भारतीय बनकर फर्जी वीडियो और गुमराह करने वाली खबरें भी फैला रहे हैं।