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नई दिल्ली। नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाना पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 12 किलो 205 ग्राम गांजा बरामद हुआ है। पुलिस ने दोनों के मोबाइल फोन भी जब्त किए हैं। दोनों महिलाएं बवाना जेजे कॉलोनी के रहने वाली है। बाहरी उत्तरी जिला पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि 24 नवंबर को पुलिस टीम इलाके में गश्त कर रही थी, तभी आरोपियों को पकड़ा गया।