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संवाद न्यूज एजेंसीतावडू। उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसोला से गुजर रही ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना की निर्माणाधीन टनल में छठी बार धंसाव का मामला सामने आया है और अब यह धंसाव आबादी क्षेत्र की ओर बढ़ रहा है। रविवार सुबह हुए धंसाव से मकान में बड़ी दरारें आ गई हैं। ग्रामीण डरे हुए हैं और मकान को ताला लगाकर खुले में सोने को मजबूर हैं। वहीं प्रशासन और रेलवे प्रशासन के सामने भी यह बड़ी चुनौती बन गई है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन और रेलवे विभाग से जल्द सुरक्षा के कदम उठाने की गुहार लगाई है।रविवार सुबह अचानक हुआ जोरदार धमाकाग्रामीणों से मिली जानकारी के अनुसार बताया, रविवार सुबह अचानक जोरदार धमाके की आवाज आई, इसके बाद लोग घरों से बाहर निकल आए। आसपास देखा तो पता लगा कि मकान के आसपास खेतों में बड़े गड्ढे बन गए हैं। ग्रामीणों के मकान में बड़ी-बड़ी दरारें दिखाई दीं। आनन-फानन में ग्रामीणों ने घर का जरूरी सामान निकालना शुरू कर दिया और घरों में ताला लगा दिया। कुछ ग्रामीणों ने पहले से ही खतरे को भांपते हुए घरों में ताला जड़ दिया था और झुग्गी-झोपड़ी लगाकर खुले में सो रहे थे, जबकि कुछ किराए पर मकान लेकर रह रहे हैं। पशुपालकों को बड़ी परेशानी हो गई है।सुबह होते-होते रेलवे विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर पर जानकारी ली। हालांकि इस बार गैस पाइपलाइन को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन टनल धंसाव का एक बड़ा हिस्सा अब धीरे-धीरे और गहरा होता जा रहा है। रविवार को हुए हादसे में एक मकान, पंचायत के फिरनी का रास्ता करीब 200 फुट और करीब 400 फुट से अधिक का गहरा धंसाव हुआ है। प्रशासन की ओर से लगाई गई बैरिकेड को पार करते हुए इस बार धंसाव मकान तक पहुंच गया है।मकान सहित जमीनों का निरीक्षण और मार्किंग जारीइस मामले को लेकर हरियाणा रेल कॉरपोरेशन विभाग के निदेशक और वरिष्ठ अधिकारी राजीव निरंजन ने कहा कि जमीन में टनल की जगह लगातार हादसे के बाद जमीन का नीचे का संतुलन बिगड़ा हुआ है, जिसके चलते बार-बार धंसाव हो रहा है, इसकी तकनीकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों की भरपाई हो जाएगी, जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू हो गई है और जो भी प्रभावित किसान हैं, उनके मकान सहित सभी का निरीक्षण और मार्किंग लगभग की जा चुकी है। नए डिजाइन और विशेषज्ञ जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही टनल के निर्माण की आगे की योजना बनाई जाएगी।प्रभावित ग्रामीण अली मोहम्मद, सद्दाम, मुबीन, ताहिर व जकरिया आदि ने बताया कि ग्रामीणों को कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, जमीन अधिग्रहण प्रक्रिया बहुत धीमी गति से चल रही है।पांच बार हो चुके हैं हादसेबता दें कि तावडू उपमंडल के अंतर्गत ग्राम पंचायत सहसोला के पाटूका गांव में सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। यहां करीब 10 से 12 एकड़ जमीन बिल्कुल खराब हो गई है, उसकी फसल भी पूरी तरह से खराब है। इसकी शुरुआत 5 अक्तूबर से हुई थी, जब एक छोटा धंसाव हुआ था। फिर 10 अक्तूबर को एक बड़ा हादसा हुआ, जिसमें एक स्कूल भवन, एक मकान और करीब 500 मीटर से अधिक का घेरा जमीन का धंस गया। इसके बाद 30 अक्तूबर को जमीन के धंसाव का फिर एक मामला सामने आया, फिर 4 नवंबर को चौथी बार एक जमीन का हिस्सा धंसा, इसमें एक सरकारी रास्ता भी धंस गया था, जिस पर रेलवे विभाग की ओर से मिट्टी डालकर उसे सुचारु करने का प्रयास किया गया, लेकिन 18 नवंबर बुधवार को ही वह रास्ता धंस गया।करीब 4 लाख 22 हजार रुपए से अधिक का फसल मुआवजा देने के लिए जिला प्रशासन की ओर से प्रभावित किसानों को देने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिस संदर्भ में किसानों ने अपने बैंक खाता विवरण भी प्रशासन को दे दिया है, लेकिन अभी तक उनके खाते में कोई राशि ट्रांसफर नहीं हुई है।