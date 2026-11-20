विज्ञापन





अमर उजाला ब्यूरो



नई दिल्ली।

जामिया मिल्लिया इस्लामिया की पुरुष और महिला शूटिंग टीम के चयन के लिए 23 नवंबर को ट्रायल आयोजित होंएंगे। इसमें 10 मीटर एयर पिस्टल और 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धाओं के लिए खिलाड़ियों का चयन होगा। चयनित खिलाड़ी ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी शूटिंग टूर्नामेंट 2026-27 में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करेंगे। जामिया की ओर से जारी सूचना के अनुसार ट्रायल सोमवार को फरीदाबाद स्थित 10X शूटिंग स्पोर्ट्स अकादमी में होंगे। ट्रायल में शामिल होने के लिए विद्यार्थियों की आयु एक जुलाई 2026 को कम से कम 17 वर्ष और 25 वर्ष से कम होनी चाहिए। यह आयु सीमा भारतीय विश्वविद्यालय संघ (एआईयू) के नियमों के अनुसार निर्धारित की गई है। जामिया के इच्छुक नियमित विद्यार्थी उचित स्पोर्ट्स किट और जरूरी खेल उपकरणों के साथ पहुंच सकते हैं। सभी प्रतिभागियों के लिए विश्वविद्यालय का पहचान पत्र (आईडी कार्ड) साथ लाना अनिवार्य है।

-एयर पिस्टल और एयर राइफल स्पर्धा के लिए महिला और पुरुष खिलाड़ियों का होगा चयन