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नई दिल्ली। दक्षिण दिल्ली की चार झुग्गी बस्तियों में करीब दो करोड़ रुपये की लागत से जन-सुविधा परिसरों का कायाकल्प किया गया है। सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी ने शनिवार को बदरपुर और तुगलकाबाद विधानसभा क्षेत्रों में पुनर्निर्मित आधुनिक शौचालयों का उद्घाटन किया। स्वच्छ भारत मिशन के तहत दिल्ली सरकार ने इसके लिए बजट उपलब्ध कराया है। बदरपुर के मोलरबंद स्थित प्रसाद नगर जेजे बस्ती और तुगलकाबाद के मथुरा रोड स्थित सांसी कैंप में जन-सुविधा परिसर शुरू किए गए। इसके अलावा तुगलकाबाद के लालकुआं में पेट्रोल पंप के पीछे स्थित बस्ती और ओखला फेज-दो की संजय कॉलोनी में भी आधुनिक शौचालयों का उद्घाटन हुआ। सांसी कैंप में बने दो मंजिला परिसर की निचली मंजिल महिलाओं और पहली मंजिल पुरुषों के लिए निर्धारित की गई है। बिधूड़ी ने कहा कि इससे महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित होगी। साथ ही स्वच्छता से गरीब बस्तियों में संक्रमण का खतरा भी कम होगा। सांसद ने कहा कि प्रधानमंत्री स्वच्छता को जन-आंदोलन बनाना चाहते हैं। इसके लिए स्थानीय लोगों को भी इन परिसरों की साफ-सफाई बनाए रखने में जिम्मेदारी निभानी होगी।