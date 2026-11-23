विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। भारत मंडपम में चल रहे दिल्ली ट्रेड फेयर और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह के दौरे के चलते सोमवार को नई दिल्ली के कई इलाकों में यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। वीआईपी मूवमेंट के कारण दोपहर में आईटीओ, मंडी हाउस समेत कई प्रमुख मार्गों पर बैरिकेडिंग कर यातायात रोका गया। इसका सीधा असर सार्वजनिक परिवहन पर पड़ा। नई दिल्ली के कुछ बस स्टॉप पर यात्रियों को आधे घंटे से अधिक समय तक बसों का इंतजार करना पड़ा।मंडी हाउस बस स्टॉप पर ऑटो चालकों का जमावड़ा लगा रहा। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री के दौरे के दौरान मंडी हाउस मेट्रो स्टेशन का गेट भी करीब 15 से 20 मिनट तक बंद रखा गया। इससे मेट्रो यात्रियों को परेशानी हुई। यातायात रोके जाने के बाद अचानक रास्ते खोलने से सड़कों पर जाम की स्थिति बन गई। इस दौरान बसों और अन्य वाहनों की आवाजाही प्रभावित हुई। नौकरीपेशा लोगों और अन्य यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में देरी का सामना करना पड़ा।दूसरी ओर, दोपहर में भारत मंडपम में चल रहे दिल्ली ट्रेड फेयर में वीआईपी मूवमेंट के चलते कुछ देर के लिए ट्रैफिक रोका गया था। इसके अलावा नई दिल्ली में यातायात प्रतिबंधों के चलते दोपहर के समय भी प्रमुख बस स्टॉप पर यात्रियों की भीड़ नजर आई। दोपहर दो बजे से ढाई बजे के बीच ट्रेड फेयर में आने वाले लोगों के साथ वीआईपी मूवमेंट के कारण आम यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के लिए लंबा इंतजार करना पड़ा।