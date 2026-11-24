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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। भारत अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले में मंगलवार को इस सीजन की सर्वाधिक भीड़ उमड़ी। इस दिन करीब 1.25 लाख लोग भारत मंडपम पहुंचे। सोमवार के मुकाबले दर्शकों की संख्या में 56.25 फीसदी की बढ़ोतरी दर्ज की गई। सोमवार को करीब 80 हजार और रविवार को 1.20 लाख लोग मेले में पहुंचे थे। इस तरह मंगलवार का फुटफॉल रविवार के मुकाबले भी 4.17 फीसदी अधिक रहा।सुबह से ही भारत मंडपम के प्रवेश द्वारों पर लोगों की आवाजाही शुरू हो गई थी। दोपहर तक हॉल और विभिन्न पवेलियन में भीड़ बढ़ गई। कपड़े, जैकेट, स्वेटर, जूते और घरेलू उपयोग के सामान के स्टॉल पर खरीदारों की अच्छी खासी भीड़ रही। स्टॉल संचालकों की ओर से 20 से 60 फीसदी तक की छूट दिए जाने से खरीदारी के प्रति लोगों का रुझान बढ़ा। कई स्टॉल पर ग्राहक मोलभाव करते और पसंद का सामान खरीदते नजर आए।विभिन्न राज्यों के पवेलियन भी दर्शकों के आकर्षण का केंद्र बने रहे। कन्नौज के इत्र, पूर्वोत्तर के पारंपरिक उत्पाद, स्थानीय खानपान और हस्तशिल्प की दुकानों पर भी खूब चहल-पहल रही। खानपान के स्टॉल पर परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे लोगों ने विभिन्न राज्यों के व्यंजनों का स्वाद लिया। फुटफॉल में बढ़ोतरी से कारोबारियों को बिक्री में और इजाफा होने की उम्मीद है।कब-कितनी भीड़22 नवंबर: 1.20 लाख23 नवंबर: 80 हजार24 नवंबर: 1.25 लाखसोमवार के मुकाबले बढ़ोतरी: 56.25 फीसदीरविवार के मुकाबले बढ़ोतरी: 4.17 फीसदी