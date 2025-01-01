दिल्ली की हवा में दिन चढ़ने के साथ प्रदूषण का स्वरूप बदलता नजर आया। सोमवार को सुबह आठ से शाम चार बजे के बीच कई निगरानी केंद्रों पर पीएम 2.5 का स्तर सुबह के मुकाबले कम हुआ, लेकिन दूसरी ओर सतही ओजोन का स्तर तेजी से बढ़ा। टिकरी कलां, उत्तम नगर, मैदान गढ़ी और नॉर्थ कैंपस में ओजोन 100 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर के पार पहुंच गया।

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केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आठ घंटे के औसत आंकड़ों के अनुसार, टिकरी कलां में सतही ओजोन का स्तर सुबह 17.64 से बढ़कर दोपहर में 113.4 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर हो गया। उत्तम नगर में यह 55.3 से बढ़कर 107.56, मैदान गढ़ी में 17.09 से बढ़कर 106.3 और नॉर्थ कैंपस में 15.92 से बढ़कर 102.72 दर्ज किया गया। आईटीओ में भी ओजोन का स्तर सुबह के 7.41 के मुकाबले बढ़कर 80.54 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया।जमीन के पास मौजूद ओजोन सूर्य की रोशनी में नाइट्रोजन ऑक्साइड और वाष्पशील कार्बनिक यौगिकों के बीच रासायनिक प्रतिक्रिया से बनती है। यह सांस की नली और फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है। इसके संपर्क में आने से खांसी, गले में जलन और सांस लेने में परेशानी हो सकती है। अस्थमा के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।दोपहर में कई इलाकों में पीएम 2.5 का स्तर घटने के बावजूद पीएम 10 में बढ़ोतरी दर्ज की गई। श्री अरबिंदो मार्ग पर पीएम 10 सुबह 450.13 से बढ़कर 697.93 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर पहुंच गया। छावला में यह 286.82 से बढ़कर 386.12 और मथुरा रोड पर 287.36 से बढ़कर 308.61 दर्ज किया गया। पीएम 10 में बढ़ोतरी हवा में धूलकणों की मौजूदगी बढ़ने का संकेत देती है।प्रदूषण के बीच नाइट्रोजन डाइऑक्साइड (एनओ2) का स्तर भी चिंता बढ़ा रहा है। शादीपुर में इसकी मात्रा 112.72 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर दर्ज की गई। यह गैस मुख्य रूप से ईंधन जलने, वाहनों और औद्योगिक गतिविधियों से निकलती है। अधिक मात्रा में इसका संपर्क सांस की नली को प्रभावित कर सकता है। हालांकि दोपहर में कई स्थानों पर इसका स्तर घटा, लेकिन शादीपुर और रोहिणी में प्रदूषण की स्थिति चिंताजनक बनी रही।