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Delhi NCR News: रामलीला में दिखा रोमांच और शौर्य

Sun, 18 Oct 2026 11:32 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sun, 18 Oct 2026 11:32 PM IST
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पूर्वी दिल्ली। लंका दहन की रोमांचक लीला, समुद्र पर श्रीराम सेतु निर्माण का अद्भुत प्रसंग और रावण की सभा में अंगद की चुनौती का प्रसंग दिखाया गया। शास्त्री पार्क स्थित विष्णु अवतार रामलीला कमेटी की रामलीला में इन प्रसंगों के जरिये श्रद्धालुओं को रामायण के शौर्य, भक्ति और पराक्रम से रूबरू कराया। मंचन में युद्ध की घोषणा के साथ लंका विजय की तैयारी का दृश्य भी प्रस्तुत किया। विष्णु अवतार रामलीला कमेटी के महामंत्री दिवाकर पाण्डेय ने बताया कि समिति की ओर से आयोजित रामलीला में लंका दहन, श्रीराम सेतु निर्माण, अंगद-रावण संवाद और युद्ध की घोषणा प्रमुख आकर्षण रहा। इन प्रसंगों के माध्यम से भगवान श्रीराम की सेना के संघर्ष, लंका तक पहुंचने की तैयारी और रावण के दरबार में अंगद के साहस को मंच पर जीवंत किया जाएगा। संवाद
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