नमो भारत के तीन साल पूरे: 4.5 करोड़ से अधिक ने किया सफर, 1.68 लाख यात्रियों का दैनिक रिकॉर्ड बना; जानें आंकड़े

एनसीआरटीसी के अनुसार, 82 किलोमीटर लंबे दिल्ली-मेरठ कॉरिडोर पर अब तक 4.5 करोड़ से अधिक यात्राएं दर्ज की जा चुकी हैं। वर्तमान में इस मार्ग पर प्रतिदिन 1.1 लाख से अधिक यात्री सफर कर रहे हैं, जबकि एक दिन में करीब 1.68 लाख यात्रियों के सफर का रिकॉर्ड भी बन चुका है। कार्यक्रम में केंद्रीय आवासन एवं शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि नमो भारत केवल एक नाम नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम के संकल्प, समर्पण और भारतीय संस्कृति के मूल्यों की प्रेरणा है। यह सेवा क्षेत्रीय संपर्क को नई गति दे रही है और शहरी परिवहन के भविष्य को नया आयाम प्रदान कर रही है।