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संवाद न्यूज एजेंसीपुन्हाना। उपमंडल के सरकारी स्कूलों में व्यवस्थाओं का जायजा लेने के लिए सोमवार को एसडीएम अमित कुमार ने बीसरु और गुलालता गांव के स्कूलों का निरीक्षण किया। इस दौरान स्कूल परिसरों में साफ-सफाई की कमी और बिना वर्दी स्कूल पहुंचे विद्यार्थियों को देखकर एसडीएम ने नाराजगी जताई। उन्होंने स्कूल प्रबंधन को व्यवस्थाओं में सुधार करने और विद्यार्थियों को निर्धारित वर्दी में स्कूल बुलाने के निर्देश दिए।निरीक्षण के दौरान बीसरु गांव के सरकारी स्कूल में शिक्षकों ने एसडीएम के सामने कमरों की कमी की समस्या उठाई। शिक्षकों ने बताया कि विद्यार्थियों की संख्या और उपलब्ध कक्षों के बीच तालमेल नहीं होने से पढ़ाई और अन्य गतिविधियों के संचालन में परेशानी होती है। इस पर एसडीएम अमित कुमार ने समस्या को जिला उपायुक्त के समक्ष रखने और समाधान कराने का आश्वासन दिया।खंडहर कमरों की रिपोर्ट भेजी जाएवहीं, गुलालता गांव के सरकारी स्कूल में निरीक्षण के दौरान कई कमरे खंडहर हालत में मिले। इन कमरों की स्थिति लंबे समय से खराब होने के बावजूद अभी तक इन्हें प्रशासन की ओर से खंडहर घोषित नहीं किया गया है। एसडीएम ने इस स्थिति पर संज्ञान लेते हुए स्कूल प्रशासन से खराब कमरों की जानकारी जुटाने को कहा। उन्होंने बताया कि खंडहर कमरों की रिपोर्ट तैयार कर जिला उपायुक्त को भेजी जाएगी। साथ ही, इन कमरों को हटाकर उनकी जगह नए कमरे बनवाने की मांग भी प्रशासन के समक्ष रखी जाएगी, ताकि स्कूल में विद्यार्थियों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें।एसडीएम ने दोनों स्कूलों के प्रबंधन को परिसर में साफ-सफाई बनाए रखने, विद्यार्थियों को अनुशासन में रखने और नियमित रूप से वर्दी में स्कूल आने के लिए सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों में बेहतर शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए व्यवस्थाओं में सुधार जरूरी है। निरीक्षण के दौरान स्कूलों में मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को दूर करने पर भी जोर दिया गया।