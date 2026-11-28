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अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय (जेएनयू) में वैश्विक राजनीति और अंतरराष्ट्रीय संबंधों में विकासशील देशों यानी वैश्विक दक्षिण(ग्लोबल साउथ) की भूमिका को लेकर मंथन शुरू हो गया है। विश्वविद्यालय में शनिवार से तीन दिवसीय इंटरनेशनल स्टडीज एसोसिएशन-एशिया पैसिफिक (आईएसए-एपी) रीजन कॉन्फ्रेंस 2026 की शुरुआत हुई। जेएनयू के सामाजिक विज्ञान संस्थान के सेंटर फॉर इकोनॉमिक स्टडीज एंड प्लानिंग (सीईएसपी) की ओर से आयोजित सम्मेलन का विषय हाशिये से नेतृत्व तक : वैश्विक दक्षिण और एशिया-प्रशांत क्षेत्रीय व्यवस्था का भविष्य है। सम्मेलन में दुनियाभर के शिक्षाविद, अर्थशास्त्री, राजनयिक और नीति-निर्माता हिस्सा ले रहे हैं।उद्घाटन समारोह में दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के निदेशक और आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति के सदस्य प्रो. राम सिंह, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज के डीन प्रो. अमिताभ मट्टू, आईएसए एशिया-पैसिफिक के अध्यक्ष प्रो. प्रदीप सिंह चौहान और पूर्व अध्यक्ष प्रो. कुमिको हाबा समेत कई विशेषज्ञ मौजूद रहे।उद्घाटन संबोधन में प्रो. राम सिंह ने कहा कि वैश्विक अनिश्चितता के दौर में आर्थिक मजबूती, विविधीकरण और रणनीतिक तैयारी बेहद जरूरी है। किसी एक अर्थव्यवस्था पर अत्यधिक निर्भरता देशों के लिए जोखिम पैदा कर सकती है। वहीं प्रो. अमिताभ मट्टू ने कहा कि ग्लोबल साउथ को विरोध की राजनीति से आगे बढ़कर वैश्विक नीतियों के निर्माण में सक्रिय भूमिका निभानी होगी। प्रो. प्रदीप सिंह चौहान ने कहा कि भारत शांति, सहिष्णुता और सहयोग पर आधारित नई वैश्विक व्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभा सकता है। पहले दिन एंबेसडर्स राउंडटेबल में अंतरराष्ट्रीय शांति, कूटनीतिक सहयोग और ग्लोबल साउथ पर एआई के प्रभाव पर चर्चा हुई। इसमें संयुक्त अरब अमीरात में पोलैंड के पूर्व राजदूत प्रो. एडम क्रिजिमोव्स्की समेत कई राजनयिक शामिल हुए। इसके अलावा अमेरिका-चीन प्रतिस्पर्धा, क्वाड, ब्रिक्स, डिजिटल संप्रभुता, जलवायु वित्त और दक्षिण-दक्षिण सहयोग जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई। इस सम्मेलन की जेएनयू कुलपति प्रो. शांतिश्री डी पंडित मुख्य संरक्षक हैं। सम्मेलन में करीब 450 शोधपत्र प्रस्तुत और 130 सत्र आयोजित होंगे।