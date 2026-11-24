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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व पर आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल मंगलवार को ऐतिहासिक गुरुद्वारा श्री रकाबगंज साहिब पहुंचे। यहां उन्होंने तिलक नगर के विधायक जरनैल सिंह के साथ मत्था टेककर गुरु साहिब का आशीर्वाद लिया और देशवासियों की खुशहाली, आपसी भाईचारे और समृद्धि के लिए अरदास की। श्री केजरीवाल ने कहा कि वाहे गुरुजी का पूरा जीवन मानवता के लिए एक संदेश है। सभी को उनके बताए रास्ते पर चलना चाहिए। उन्होंने लोगों से गुरु नानक देव जी के तीन प्रमुख सिद्धांतों ‘किरत करो, नाम जपो और वंड छको’ को अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेने की अपील की। जीवन में कई बार कठिनाइयां आती हैं, ऐसे समय में गुरु साहिब के संघर्षपूर्ण जीवन से प्रेरणा और समाधान मिलता है। वहीं, जरनैल सिंह ने कहा कि गुरु नानक देव जी ने पूरी मानवता को सत्य, प्रेम, समानता और भाईचारे का मार्ग दिखाया।

-गुरु पर्व पर रकाबगंज साहिब गुरुद्वारे में मत्था टेककर देशवासियों की खुशहाली के लिए की अरदास