जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन में धरा गया संदिग्ध: अंडरगार्मेंट में मिला संदेहास्पद सामान; जवान ने भागकर दबोचा

दिल्ली के जामा मस्जिद मेट्रो स्टेशन पर बैगेज जांच के दौरान संदिग्ध गतिविधि सामने आने पर सीआईएसएफ के जवानों ने तत्परता दिखाते हुए एक यात्री को पकड़ लिया। यात्री के बैग की एक्स-रे जांच के दौरान स्क्रीन पर घनी और संदिग्ध वस्तु दिखाई दी। इसके बाद यात्री वहां से भागने की कोशिश करने लगा। हालांकि, सतर्क जवानों ने उसका पीछा किया और स्टेशन के एग्जिट गेट के पास उसे पकड़ लिया।

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सीआईएसएफ के मुताबिक, यात्री के सामान की आगे जांच करने पर उसके अंडरगारमेंट के सिले हुए हिस्से में छिपाकर रखा गया अज्ञात अर्धठोस पदार्थ मिला। इसके बाद मामले को गंभीरता से लेते हुए यात्री और उसके सामान को आगे की जांच के लिए पुलिस के हवाले कर दिया गया।सीआईएसएफ के अनुसार, पकड़े गए यात्री ने खुद को कुआलालंपुर में रहने वाला अनिवासी भारतीय (एनआरआई) बताया है। हालांकि, उसके पास से मिले अर्धठोस पदार्थ की प्रकृति और उसे छिपाकर रखने के कारणों का फिलहाल खुलासा नहीं हुआ है। इन पहलुओं की जांच पुलिस कर रही है।सीआईएसएफ के जवानों की सतर्कता और त्वरित कार्रवाई से संदिग्ध यात्री को स्टेशन से बाहर निकलने से पहले पकड़ लिया गया। एजेंसी के मुताबिक, मेट्रो स्टेशनों पर यात्रियों और उनके सामान की जांच के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन सुनिश्चित करने के लिए जवान लगातार सतर्क रहते हैं। मामले में आगे की कार्रवाई जांच के निष्कर्षों के आधार पर की जाएगी।